Народный артист Украины Алексей Вертинский перенес тяжелые операции на сердце. Актера уже выписали из больницы, сейчас он проходит реабилитацию.

Первое фото Вертинского после операции показала дочь актера Ксения. На снимке Вертинский выглядит улыбчивым и довольно энергичным.

– С радостью сообщаю, что папу выписали и теперь мы проходим реабилитацию. Спасибо всем за теплые слова поддержки и пожелания выздоровления. Какое счастье знать, что когда случается беда, ты не остаешься с ней наедине, – призналась Ксения Вертинская.

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Подписчики радуются известию об улучшении состояния здоровья актера и желают ему быстрого выздоровления.

Легкого восстановления любимому актеру, пусть все пройдет и все будет хорошо!

Скорейшего выздоровления! И Благодати Божией!

Скорейшего восстановления! Любовь исцеляет, вы все вместе и это здорово!

Выздоравливайте! Моя мечта – сходить на спектакль с вашим участием!

Быстрого восстановление папе! Мирного неба семье!

Около двух недель назад стало известно, что Алексей Вертинский перенес операцию на сердце и готовится к следующей. Тогда дочь актера попросила у украинцев помощи — деньги на операцию удалось собрать почти за сутки.

Фото: Алексей Вертинский