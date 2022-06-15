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Персони

Вертинський переніс складну операцію на серці – родина актора просить про допомогу

15 Червня 2022, 22:19
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Олексій Вертинський переніс складну операцію на серці

Народний артист України Олексій Вертинський переніс складну операцію на серці та готується до наступної.

Про стан здоров’я Вертинського повідомив Молодий театр.

– Наша театральна родина звертається до вас із проханням про допомогу. Наш дорогий друг і ваш улюблений актор Олексій Вертинський переніс складну операцію на серці та готується до наступної. Родина актора потребує фінансової підтримки. Будемо вдячні за будь-яку допомогу.

 

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Реквізити для допомоги: 5375 4115 0404 9607 (Приватбанк), Вертинська Ксенія.

Що відомо про Олексія Вертинського

Олексій Вертинський народився 2 січня 1956 року в Сумах. Дебют актора у кіно відбувся в 1980 році з фільму Весільна ніч.

Першими великими проєктами Вертинського були Схід-Захід (Режис Варньє, 1999), Божевільний день або Одруження Фігаро (Семен Горов, 2005), 12 стільців (Максим Паперник, 2005).

Пізніше Вертинський зіграв у фільмах Інді, Помаранчеве кохання, Свої діти, Червоні перли любові, Ржевський проти Наполеона, Матч, Іван Сила, Під електричними хмарами.

У 2015 році отримав звання Народного артиста України. У 2021 році Вертинському вручили орден За заслуги ІІІ ступеня.

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Олексій Вертинський
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