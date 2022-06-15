Народний артист України Олексій Вертинський переніс складну операцію на серці та готується до наступної.

Про стан здоров’я Вертинського повідомив Молодий театр.

– Наша театральна родина звертається до вас із проханням про допомогу. Наш дорогий друг і ваш улюблений актор Олексій Вертинський переніс складну операцію на серці та готується до наступної. Родина актора потребує фінансової підтримки. Будемо вдячні за будь-яку допомогу.

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Реквізити для допомоги: 5375 4115 0404 9607 (Приватбанк), Вертинська Ксенія.

Що відомо про Олексія Вертинського

Олексій Вертинський народився 2 січня 1956 року в Сумах. Дебют актора у кіно відбувся в 1980 році з фільму Весільна ніч.

Першими великими проєктами Вертинського були Схід-Захід (Режис Варньє, 1999), Божевільний день або Одруження Фігаро (Семен Горов, 2005), 12 стільців (Максим Паперник, 2005).

Пізніше Вертинський зіграв у фільмах Інді, Помаранчеве кохання, Свої діти, Червоні перли любові, Ржевський проти Наполеона, Матч, Іван Сила, Під електричними хмарами.

У 2015 році отримав звання Народного артиста України. У 2021 році Вертинському вручили орден За заслуги ІІІ ступеня.