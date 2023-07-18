Американську модель Джіджі Хадід заарештували на Кайманових островах. Її звинуватили у зберіганні марихуани.

Модель приземлилася на приватному літаку в міжнародному аеропорту Оуена Робертса 10 липня. Співробітники митного та прикордонного контролю просканували її сумки через сканер і обшукали їх вручну, виявивши невелику кількість наркотику і курильного приладдя.

Співробітники аеропорту встановили, що марихуана призначалася для особистого користування Джіджі, проте модель та її супутника все ж заарештували. Їх звинуватили у ввезенні канабісу.

Хадід відправили в Королівський центр утримання під вартою Кайманових островів, де вона внесла заставу, а потім її звільнили до судового розгляду в цій справі. Сума застави – $1 тис.