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Персони

Звинуватили у зберіганні марихуани: Джіджі Хадід заарештували

18 Липня 2023, 20:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джиджи Хадид
Джерело: Depositphotos

Американську модель Джіджі Хадід заарештували на Кайманових островах. Її звинуватили у зберіганні марихуани.

Модель приземлилася на приватному літаку в міжнародному аеропорту Оуена Робертса 10 липня. Співробітники митного та прикордонного контролю просканували її сумки через сканер і обшукали їх вручну, виявивши невелику кількість наркотику і курильного приладдя.

Співробітники аеропорту встановили, що марихуана призначалася для особистого користування Джіджі, проте модель та її супутника все ж заарештували. Їх звинуватили у ввезенні канабісу.

Хадід відправили в Королівський центр утримання під вартою Кайманових островів, де вона внесла заставу, а потім її звільнили до судового розгляду в цій справі. Сума застави – $1 тис.

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Джерело
TMZ
Теги
Модель Наркотики
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