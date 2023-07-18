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Персоны

Обвинили в хранении марихуаны: Джиджи Хадид арестовали

18 июля 2023, 20:07
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Джиджи Хадид
Источник: Depositphotos

Американскую модель Джиджи Хадид арестовали на Каймановых островах. Ее обвинили в хранении марихуаны.

Модель приземлилась на частном самолете в международном аэропорту Оуэна Робертса 10 июля. Сотрудники таможенного и пограничного контроля просканировали ее сумки через сканер и обыскали их вручную, обнаружив небольшое количество наркотика и курительных принадлежностей.

Сотрудники аэропорта установили, что марихуана предназначалась для личного пользования Джиджи, однако модель и ее спутника все же арестовали. Их обвинили в ввозе каннабиса.

Хадид отправили в Королевский центр содержания под стражей Каймановых островов, где она внесла залог, а затем была освобождена до судебного разбирательства по этому делу. Сумма залога — $1 тыс.

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Источник
TMZ
Теги
Модель Наркотики
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