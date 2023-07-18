Софія Вергара і Джо Манганьєлло розлучаються

Колумбійсько-американська акторка і ведуча Софія Вергара й актор Джо Манганьєлло розлучаються після семи років шлюбу.

Зірка комедійного серіалу Американська сімейка і актор фільмів Супер Майк зізналися, що таке рішення далося їм складно. Причину пара називати не стала.

– Як двоє людей, які дуже люблять і піклуються одне про одного, ми ввічливо просимо поважати наше приватне життя в цей час, коли ми проходимо новий етап нашого життя, – сказали вони у своїй заяві.

Джерело, близьке до пари, повідомило, що 51-річна Софія і 46-річний Джо вже впродовж деякого часу віддаляються одне від одного, щоб обміркувати своє майбутнє.

Востаннє їх бачили разом на публіці в червні в Гобокені, штат Нью-Джерсі, коли акторка відвідувала Джо на зйомках його нового проєкту Ноннас.

Вергара та Манганьєлло почали зустрічатися 2014 року, в 2015-му вони зіграли пишне весілля. Спільних дітей у пари немає.