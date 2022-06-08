Американський рестлер Джон Сіна зустрівся зі своїм шанувальником, який тікав із Маріуполя. Йдеться про 19-річного Михайла Рогожина із синдромом Дауна.

45-річний актор і боєць заради цього приїхав до Нідерландів, де Михайло та його родина знайшли притулок на тлі вторгнення Росії в Україну.

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Хлопець погодився виїхати після обіцянок мами, що Сіна зустріне його закордоном.

Михайло – справжній фанат рестлера – у квартирі в Маріуполі у нього залишилися плакати із зображенням бійця.

Він був засмучений відсутністю Сіни, коли приїхали до Нідерландів у травні. Джон дізнався про Рогожина після публікації статті The Wall Street Journal про вплив війни на людей з обмеженими можливостями.

– Коли я прочитав історію Михайла, мене торкнулася не лише історія хлопця, а й історія його мами. У мене було три дні вихідних, і я був лише за годину польоту від Нідерландів. Здатність хлопця виявляти наполегливість незвичайна. Я думаю, що Мишко та його мама – два чудові приклади того, як наполегливість може призвести до радості навіть у найважчі часи, – заявив актор.

Сіна додав, що він радий новому знайомству, завдяки якому у нього з’явився ще один друг.