Американский рестлер Джон Сина встретился со своим поклонником, бежавшим из Мариуполя. Речь идет о 19-летнем Михаиле Рогожине с синдромом Дауна.

45-летний актер и боец ради это приехал в Нидерланды, где Михаил и его семья нашли убежище на фоне вторжения России в Украину.

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Парень согласился уехать после обещаний мамы, что Сина встретит его заграницей.

Михаил — настоящий фанат рестлера — в квартире в Мариуполе у него остались плакаты с изображением бойца.

Он был расстроен отсутствием Сины, когда приехали в Нидерланды в мае. Джон узнал о Рогожине после публикации статьи The Wall Street Journal об влиянии войны на людей с ограниченными возможностями.

— Когда я прочитал историю Миши, меня затронула не только история парня, но и история его мамы. У меня было три дня выходных, и я был всего в часе полета от Нидерланд. Способность парня проявлять настойчивость необыкновенна. Я думаю, что Миша и его мама — два замечательных примера того, как настойчивость может привести к радости даже в самые трудные времена, — заявил актер.

Сина добавил, что он рад новому знакомству, благодаря которому у него появился еще один друг.