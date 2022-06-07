Фінський та російський актор, відомий роллю у фільмі Особливості національного полювання, Вілле Хаапасало закрив ресторан радянської кухні Давай-давай в центрі Гельсінкі. Телеведучий заявив, що причиною цього є війна в Україні.
Про це повідомляється в Helsingin Sanomat.
– Світова політична ситуація стала причиною закриття. Наразі ідея ресторану є нетактовною, – заявив Вілле.
Заклад відкрився у жовтні 2021 року – він був оформлений у радянському стилі, це стосувалося і меню.
Проте Хаапасало не розгубився – він уже анонсував зміни у своєму бізнесі, які допоможуть підлаштуватися під нинішні реалії.
– Зараз я розробляю нову концепцію. Думаю, ми зможемо відкритися на початку осені і станемо ще кращими, – додав зірка.
Відомо, що частина зароблених коштів у ресторані Давай-Давай йшли на допомогу Україні.
Вілле став відомий завдяки ролі у фільмі Особливості національного полювання. Також він встиг попрацювати й з президентом України Володимиром Зеленським – вони разом знімалися у фільмі Любов у великому місті у 2009 році.
Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво активно використовує свої ресторани для приготування їжі всім тим, хто цього потребує на тлі війни. Заклади оперативно готують обіди для армії, поліції, територіальної оборони та пенсіонерів.