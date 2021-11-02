Він просто поступово йде: лідер Другої ріки розповів про невиліковну хворобу сина

Соліст гурту Друга ріка Валерій Харчишин вперше розповів про хворобу сина. За словами артиста, його дитина понад чотири роки хворіє.

Раніше він не ділився сімейною трагедією, проте на шоу Битва екстрасенсів таки розповів, що йому доводиться спостерігати, як його син іде.

Одна з конкурсанток розповіла, що дитина зазнає страшного болю і в’яне як квітка.

Валерій підтвердив її здогади та поділився, що майже чотири роки тому в одного з його синів діагностували невиліковне захворювання, яке назавжди перевернуло життя сім’ї.

– Твій син залишається з тобою вдома, але це не та людина, яку ти знаєш. Зрештою, залишається тіло, а душа… він просто поступово йде, – поділився Харчишин.

Екстрасенс відчула, що хлопчик начебто повертається назад у розвитку.

За словами музиканта, над чоловічою лінією у його родині нависла біда. 2007 року Валерій і сам мало не загинув у ДТП, але все обійшлося втратою пам’яті та травмами. Його рідний брат помер через онкологічне захворювання, а тепер син.

Співак знає, що страшніше за власну смерть лише втрата дітей.

– Я думав, страшнішого за смерть нічого немає, але це набагато важче. Це коли ти любиш свою дитину, вона у твоїх спогадах одна, а приходиш додому – це інша людина. З неї просто витягли усе ізсередини, – поділився Харчишин.

Валерій Харчишин – український рок-музикант та соліст гурту Друга Ріка. Він має дружину Юлію, з якою він виховує трьох синів.