Букінгемський палац опублікував портрет Чарльза ІІІ з королевою-консортом Каміллою. Поруч з ними також постали принц і принцеса Уельські.

Фотографія зроблена 18 вересня, за день до похорону Єлизавети II. На знімку король має розслаблений вигляд і стоїть із рукою в кишені. Всі разом вони позують на Міністерських сходах Букінгемського палацу, за ними портрет короля Георга III.

Кадр був зроблений фотографом британської королівської сім’ї Крісом Джексоном.

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Варто зазначити, що в цей день члени королівської сім’ї влаштували грандіозний прийом для глав держав і високопоставлених гостей в Букінгемському палаці.

На фото немає другого сина Чарльза ІІІ – принца Гаррі з дружиною Меган Маркл. Це й не дивно, оскільки герцоги Сассекські відійшли від королівських обов’язків.