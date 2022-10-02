Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Зроблений за день до похорону Єлизавети II: Букінгемський палац показав портрет Чарльза ІІІ

2 Жовтня 2022, 11:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Зроблений за день до похорону Єлизавети II: Букінгемський палац показав портрет Чарльза ІІІ
Джерело: Depositphotos

Букінгемський палац опублікував портрет Чарльза ІІІ з королевою-консортом Каміллою. Поруч з ними також постали принц і принцеса Уельські.

Фотографія зроблена 18 вересня, за день до похорону Єлизавети II. На знімку король має розслаблений вигляд і стоїть із рукою в кишені. Всі разом вони позують на Міністерських сходах Букінгемського палацу, за ними портрет короля Георга III.

Кадр був зроблений фотографом британської королівської сім’ї Крісом Джексоном.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що в цей день члени королівської сім’ї влаштували грандіозний прийом для глав держав і високопоставлених гостей в Букінгемському палаці.

На фото немає другого сина Чарльза ІІІ – принца Гаррі з дружиною Меган Маркл. Це й не дивно, оскільки герцоги Сассекські відійшли від королівських обов’язків.

Читайте також:
Зроблений за день до похорону Єлизавети II: Букінгемський палац показав портрет Чарльза ІІІЧарльз III понизив принца Гаррі і Меган Маркл у ранзі членів королівської сім’ї

Джерело
Daily Mail
Теги
Чарльз ІІІ
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь