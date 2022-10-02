Букингемский дворец опубликовал портрет Чарльза ІІІ с королевой-консортом Камиллой. Рядом с ними также предстали принц и принцесса Уэльские.

Фотография сделана 18 сентября, за день до похорон Елизаветы II. На снимке король выглядит расслабленным с рукой в кармане. Все вместе они позируют на Министерской лестнице Букингемского дворца, за ними портрет короля Георга III.

Кадр был сделан фотографом британской королевской семьи Крисом Джексоном.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, что в этот день члены королевской семьи устроили грандиозный прием для глав государств и высокопоставленных гостей в Букингемском дворце.

На фото нет второго сына Чарльза ІІІ — принца Гарри с женой Меган Маркл. Это и неудивительно, поскольку герцоги Сассекские отошли от королевских обязанностей.