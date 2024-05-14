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Золота дзиґа 2024: оголошені номінанти на премію від Української кіноакадемії

14 Травня 2024, 11:11
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Золота дзиґа - список претендентов
Джерело: УНІАН

Оргкомітет VIII Національної кінопремії Золота дзиґа почав оголошувати цьогорічних претендентів на нагороду від Української кіноакадемії.

Номінанти на Золоту дзиґу – категорія Найкращий фільм

Перелік номінантів кіноакадеміки сформували з довгого списку фільмів, до якого увійшло 50 робіт.

– Лідером за кількістю номінацій став фільм Ля Палісіада, який представлений у 14 категоріях. За ним йде стрічка Довбуш, у якої 13 номінацій, а замикає трійку лідерів фільм Уроки толерантності – 8 номінацій, – повідомили в Українській кіноакадемії.

Вже відомі претенденти на нагороду в категорії Найкращий фільм:

Зараз дивляться
  • 20 днів у Маріуполі, режисер Мстислав Чернов;
  • Довбуш, режисер Олесь Санін;
  • Ля Палісіада, режисер Філіп Сотниченко;
  • Уроки толерантності, режисер Аркадій Непиталюк;
  • Як там Катя?, режисерка Крістіна Тинькевич.

Протягом дня оргкомітет премії має оголосити номінантів в інших категоріях.

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Джерело
Українська кіноакадемія
Теги
Золота дзиґа
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