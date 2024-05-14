Оргкомітет VIII Національної кінопремії Золота дзиґа почав оголошувати цьогорічних претендентів на нагороду від Української кіноакадемії.

Номінанти на Золоту дзиґу – категорія Найкращий фільм

Перелік номінантів кіноакадеміки сформували з довгого списку фільмів, до якого увійшло 50 робіт.

– Лідером за кількістю номінацій став фільм Ля Палісіада, який представлений у 14 категоріях. За ним йде стрічка Довбуш, у якої 13 номінацій, а замикає трійку лідерів фільм Уроки толерантності – 8 номінацій, – повідомили в Українській кіноакадемії.

Вже відомі претенденти на нагороду в категорії Найкращий фільм:

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20 днів у Маріуполі, режисер Мстислав Чернов;

Довбуш, режисер Олесь Санін;

Ля Палісіада, режисер Філіп Сотниченко;

Уроки толерантності, режисер Аркадій Непиталюк;

Як там Катя?, режисерка Крістіна Тинькевич.

Протягом дня оргкомітет премії має оголосити номінантів в інших категоріях.