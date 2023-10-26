Актор Деніел Редкліфф готує фільм про власного дублера-каскадера, якого паралізувало під час зйомок Гаррі Поттера. Картина буде документальною і створюється спеціально для HBO.

Так, Девід Голмс працював у тісному контакті з Редкліффом, але 2009 року на зніманнях Дарів смерті: Частина 1 гімнаст зламав шию і був паралізований нижче грудей.

Нова картина отримала назву Девід Голмс: хлопчик, що вижив, її реліз очікується в листопаді 2023 року. Глядачі побачать відверті кадри, які були зняті за останні 10 років, залаштунки каскадерської роботи та особисті інтерв’ю, зокрема і з Деніелом.

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– Фільм є історією дорослішання Девіда Голмса, якого обирають каскадером для Деніела Редкліффа в першому фільмі про Гаррі Поттера, коли Деніелу всього 11 років, – описується фільм на HBO.

Раніше Деніел Редкліфф розвіяв чутки про знімання у фільмі Marvel у ролі Росомахи. Про це актор заявив, коли брав участь у шоу з перевіркою на детекторі брехні. Усе через спортивну форму тіла в актора – фанати припустили, що він тренувався заради ролі в супергеройському фільмі.