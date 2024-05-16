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Персони

Знає всі типи ракет: Олена Зеленська розповіла, ким хоче стати її син

16 Травня 2024, 12:59
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Олена Зеленська
Джерело: Офіс президента

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що її 11-річний син Кирило під час війни набув навички, про які б ніколи не мали знати українські діти. Неминуче вплинула війна і на старшу доньку – 19-річну Олександру.

Олена Зеленська про вплив війни на дітей

Дружина президента України зізналася, що шкодує про те, що війна забирає важливі роки життя у її рідних та у всіх українців. Вона зазначила, що за період воєнного стану її син встиг стати знавцем різних типів озброєнь.

– Він знає всі типи ракет, які Росія запускає по нас. Він також може розрахувати їхню швидкість. Хотілося б, щоб мій син цікавився музикою, мистецтвом, спортом, а не мріяв служити в армії чи авіації, – поділилася мати в розмові із фінським телеканалом Yle.

Донька Зеленських, попри те, що вивчає юриспруденцію, поки не знає, чим займатиметься далі.

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– Повсякденні справи моєї доньки пов’язані з навчанням, але вона не має жодних планів на майбутнє. Це сумно для мене, як для матері, – прокоментувала Зеленська.

Вона додала, що часом трапляються моменти, ніби все нормалізувалося. Це стається в моменти, коли вона робить з Кирилом домашню роботу чи займається домашніми улюбленцями. Проте звук сирени повсякчас повертає першу леді до реальності.

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Війна в Україні Олена Зеленська
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