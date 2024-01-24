Акторка Ольга Сумська назвала, що стало причиною її отруєння в Австрії. Їй було погано кілька днів і вона ледь трималася на ногах.

Ольга Сумська сказала, чим отруїлася в Австрії

У Facebook Ольга розповіла, що, відпочиваючи в Яремчому та Буковелі, вирішила звідти поїхати в Австрію. Однак відпочинок виявився не таким, яким його собі уявляла знаменитість, адже там вона серйозно отруїлася.

– З’ївши австрійського сиру горгонзола, я відчула себе погано… Мабуть, таки десь клята пліснява подіяла… Вночі звернулася в лікарню, коли від блювоти й слабкості я вже не могла триматися на ногах. Мені зробили аналіз крові, крапельницю з електролітами. Не більше. Хоча аналізи вимагали більш серйозної терапії і негайно, – поділилася Сумська.

Каже, легше їй не ставало, а на прохання щось вколоти дієвіше проти нудоти й тиску розводили руками. Так вона ухвалила рішення терміново повертатися в Україну. Уже в Івано-Франківську їй надали допомогу.

Зараз дивляться

– Якби я ще на кілька днів залишилася в Австрії, не знаю, що було б, – зазначила Ольга.

Раніше ми писали про те, що Ольга Сумська серйозно отруїлася на відпочинку і їй довелося терміново повертатися в Україну. Наразі з акторкою все гаразд.