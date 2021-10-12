Змішали Бабкіна і Цоя: український співак здивував схожістю з актором з Гри в кальмара

Український музикант та екс-учасник гурту 5’Nizza Сергій Бабкін вразив шанувальників схожістю із зіркою серіалу Гра в кальмара Лі Чон Дже.

У Instagram Бабкін опублікував кілька фотографій, на яких зображений він та актор.

– А ви як вважаєте? Схожий? І як вам серіал? Хто дивився? – запитав Сергій.

Факти ICTV створили голосування, в якому ви також можете підтвердити або спростувати схожість Бабкіна і Чон Дже.

Зі свого боку, прихильники Сергія в коментарях під постом зазначили, що, коли дивилися серіал, то одразу помічали схожість актора і музиканта.

Реакція користувачів мережі:

Я через це не можу нормально серіал дивитися. Це якась істерика.

А я дивився фільм і думав: когось він мені нагадує.

Що буде, якщо змішати Сергія Бабкіна і Віктора Цоя? Вийде Лі Чон Дже.

Помітила, щойно дивилася. Особливо, коли він перефарбувався в червоний, як і ви колись.

Так, я одразу про вас подумала, коли почала серіал дивитися.

Серіал не дивився, тому не розумію, а де ти? Праворуч?

Я вчора чоловікові про це говорила! Виявляється, я не одна така.

Особливо в кінці, там, де він у червоний перефарбувався. Обличчя один в один. Я була в шоці, коли побачила.

Гра в кальмара – що відомо про серіал

Стримінговий сервіс Netflix презентував південнокорейський серіал Гра в кальмара 17 вересня. Проект спочатку пройшов непоміченим. Однак через три тижні про нього не говорить тільки ледачий. Серіал вже встиг отримати найбільшу кількість переглядів серед релізів Netflix у 90 країнах.

У серіалі знедолені невдахи заради грошей погоджуються на гру у виживання. Учасники гри мають виконувати різні завдання, а тих, хто програв, просто вбивають.