Музичний продюсер Костянтин Меладзе вирішив ліквідувати ТОВ Гурт ВІА Гра, пишуть ЗМІ.

Статутний капітал компанії Меладзе оцінюють у 10 тис. руб. Її єдиним власником є сам ​​продюсер.

Втім концертний директор ВІА Гри Олександр Пухов заявив, що музичний гурт не припиняє своє існування.

– Не плутайте юридичну особу та бренд. У нас уже як рік триває реорганізація всіх юридичних осіб. Сам гурт не закривається, – сказав Олександр.

Сам Костянтин Меладзе жодних коментарів щодо розпуску гурту ВІА Гра не давав. На офіційних акаунтах гурту теж немає інформації про це.

Гурт ВІА Гра був заснований у 2000 році в Києві. За всю історію колективу змінилося 20 учасниць і 20 складів. Усього на рахунку в ВІА Гри п’ять студійних альбомів.

Нині в гурті виступають Ксенія Попова, Софія Тарасова та Уляна Синецька.