Український гурт ВІА Гра презентував кліп на трек Манекен. Вперше за 8 років нову відеороботу для колективу зняв режисер Алан Бадоєв.

У кліпі учасниці гурту постали у відвертих костюмах, демонструючи свої стрункі фігури. Ролик насичений динамічною хореографією.

Автором та композитором нового треку традиційно є продюсер гурту Костянтин Меладзе. У пісні Манекен учасниці ВІА Гри співають про невзаємне кохання з першого погляду.

Користувачі мережі зазначили, що співпраця з Аланом Бадоєвим пішла колективу на користь, адже кліп вийшов яскравим і стильним.

Пісня офігенна! Нарешті нові пісні ВІА Гра стали хітовими, як у старих складах гурту.

Це бомба. Акторська гра, танцювальні зв’язки, образи і задумка.

Нарешті ВІА Гра стала ВІА Грою… Бадоєв творить дива, кліп бомба, навіть кучерява сподобалася, як не дивно. Подальші роботи мають бути тільки з Бадоєвим.

Так, Бадоєв творить дива. Дівчата всі змінилися.

Дорого, смачно, стильно. Бадоєв геніальний!

2021 рік: ми вижили і все ще співаємо ВІА Гру.

Це найкраща з останніх прем’єр. Зйомка 10 з 10.

Слова, мотив, сенс – все на висоті. А кліп – як маленький фільм-казка.

Дівчата, які ви тут яскраві, красиві, сексуальні! Кліп, пісня, голоси – все чудово! – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що гурт ВІА Гра був створений у 2000 році у Києві. За 21 рік існування колективу змінилося 19 складів учасниць.

6 листопада 2020 року продюсер гурту Костянтин Меладзе представив новий склад ВІА Гри. До солістки Уляни Синецької, яка виступає в колективі з вересня 2018 року, приєдналися співачки Ксенія Попова та Софія Тарасова.

Обидві артистки родом з України. Раніше Ксенія брала участь у шоу Х-фактор 8, а Софія розпочала свою творчу діяльність у проекті Голос Діти.

Першою спільною піснею оновленого складу ВІА Гри стала композиція Рикошет.