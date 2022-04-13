Музыкальный продюсер Константин Меладзе решил ликвидировать ООО Группа ВИА Гра, пишут СМИ.

Уставный капитал компании Меладзе оценивают в 10 тыс. руб. Ее единственным владельцем является сам продюсер.

Впрочем, концертный директор ВИА Гры Александр Пухов заявил, что музыкальная группа не прекращает свое существование.

— Не путайте юридическое лицо с брендом. У нас уже год как идет реорганизация всех юридических лиц. Сама группа не закрывается, — сказал Александр.

Сам Константин Меладзе никаких комментариев по этому поводу не давал. На официальных аккаунтах группы тоже нет информации об этом.

Группа ВИА Гра была основана в 2000 году в Киеве. За всю историю коллектива сменилось 20 участниц и 20 составов. Всего на счету у ВИА Гра — пять студийных альбомов.

Сейчас в группе выступают Ксения Попова, София Тарасова и Ульяна Синецкая.