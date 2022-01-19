Потоковый сервис Apple TV+ трейлер сериала Не сработало с Энн Хэтэуэй и Джаредом Лето в главных ролях. Также стала известна дата премьеры проекта — 18 марта 2022 года.

Так, голливудские актеры сыграют в сериале пару, которые основали стартап WeWork. Сериал расскажет о взлете и падении компании. Отношения мужчины и женщины будут проверяться судебными исками, которые уничтожили их некогда прибыльную компанию.

Трейлер знакомит нас с Адамом Нейманом (Лето), соучредителем WeWork, и его женой Ребеккой Нейман (Хэтэуэй). В коротком ролике пара безумно влюблена и гордится будущим, которое они строят, наблюдая за ростом компании WeWork. Однако со временем Адам теряет голову из-за власти, и его поступки постепенно уничтожают его с женой жизни.

Известно, что за сюжет взята реальная история компании WeWork, которая смогла достичь капитализации в размере $47 млрд. Но судьба изменила жизни Нейманов — их обвиняли в употреблении наркотиков, сексуальном домогательстве, незаконных действиях и теневых схемах ведения бизнеса.

Посмотреть сериал можно будет на платформе Apple TV+ — первые три эпизода выпустят 18 марта, после чего покажут остальные серии до 22 апреля. Съемки картины начались весной 2021 года, и уже в сентябре их закончили.