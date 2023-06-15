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Зламати наш дух і віру не вдасться ніколи: MamaRika заспівала про біль українців

15 Червня 2023, 10:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
MamaRika

Співачка MamaRika представила нову роботу під назвою Серце – пісню та кліп. Композиція була написана артисткою в грудні 2022 року спільно з її саунд-продюсером Ваньком Клименко.

За словами MamaRika, писали вони про те, що боліло на той час. Наразі їм важко усвідомлювати той факт, що ці слова не втратили актуальності донині.

Рядки пісні говорять про те, що кожен день українців пронизаний болем, страхом за себе, своїх рідних та свою землю. Адже російські окупанти продовжують знищувати все найдорожче для українців, але зламати наш дух, волю і віру в завтра їм не вдасться ніколи.

– Після кожної нової трагедії, коли, здавалося б, вже неможливо зібрати своє розірване серце, українці знову і знову підіймаються та йдуть захищати своє! Вірю, що ця робота надихне багатьох та своїм потужним меседжем додасть сил кожному, чиє серце б’ється заради однієї мети – вільної Неньки, – зазначила MamaRika.

Шанувальники творчості співачки оцінили її нову роботу, подякувавши за підтримку.

  • Ви як завжди неймовірна! До сліз!
  • Щем’яще до сирот по шкірі… Дякую за ще одну гарну пісню.
  • Як завжди в саме серце.
  • Дякую, за підтримку, за емоції, за слова в саме серце.
  • Як це по-справжньому. Кожне слово описує нашу реальність, – пишуть у коментарях під кліпом.
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