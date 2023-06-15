Гурт Океан Ельзи презентував нову версію свого хіта Я їду додому. Разом із композицією вийшов і кліп.

Нову версію Я їду додому гурт присвятив саперам, які щодня ризикують життям, очищаючи нашу країну від мін. Таким чином вони вирішили висловити їм подяку, а також закликали долучатися до збору на обладнання та транспорт для 146 саперних груп ЗСУ.

– За останні роки багато звичних слів для більшості з нас набули нових смислів: турнікет, бавовна, пташка, мопед, банка, тривога… І ніби звичайна фраза Я їду додому перетворилася на найбільше бажання, мантру, молитву для мільйонів українців, – йдеться в описі до відео.

Пісня, перша версія якої випущена понад 15 років тому, зазвучала по новому – чуттєво, з болем, але з надією, з непохитною вірою в наш дім – Україну.