Певица MamaRika представила новую работу под названием Серце — песню и клип. Композиция была написана артисткой в декабре 2022 года совместно с ее саунд-продюсером Ваньком Клименко.

По словам MamaRika, писали они о том, что болело в то время. Сейчас им трудно осознавать тот факт, что эти слова не потеряли актуальности по сей день.

Строки песни говорят о том, что каждый день украинцев пронизан болью, страхом за себя, своих родных и свою землю. Ведь российские оккупанты продолжают уничтожать все самое дорогое для украинцев, но сломать наш дух, волю и веру в завтра им не удастся никогда.

— После каждой новой трагедии, когда, казалось бы, уже невозможно собрать свое разорванное сердце, украинцы снова и снова поднимаются и идут защищать свое! Верю, что эта работа вдохновит многих и своим мощным месседжем придаст сил каждому, чье сердце бьется ради одной цели — свободной Неньки, — отметила MamaRika.

Поклонники творчества певицы оценили ее новую работу, поблагодарив за поддержку.