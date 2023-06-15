Певица MamaRika представила новую работу под названием Серце — песню и клип. Композиция была написана артисткой в декабре 2022 года совместно с ее саунд-продюсером Ваньком Клименко.
По словам MamaRika, писали они о том, что болело в то время. Сейчас им трудно осознавать тот факт, что эти слова не потеряли актуальности по сей день.
Строки песни говорят о том, что каждый день украинцев пронизан болью, страхом за себя, своих родных и свою землю. Ведь российские оккупанты продолжают уничтожать все самое дорогое для украинцев, но сломать наш дух, волю и веру в завтра им не удастся никогда.
— После каждой новой трагедии, когда, казалось бы, уже невозможно собрать свое разорванное сердце, украинцы снова и снова поднимаются и идут защищать свое! Верю, что эта работа вдохновит многих и своим мощным месседжем придаст сил каждому, чье сердце бьется ради одной цели — свободной Неньки, — отметила MamaRika.
Поклонники творчества певицы оценили ее новую работу, поблагодарив за поддержку.
- Вы как всегда невероятная! До слез!
- Щемяще до мурашек… Спасибо за еще одну хорошую песню.
- Как всегда в самое сердце.
- Спасибо, за поддержку, за эмоции, за слова в самое сердце.
- Как это по-настоящему. Каждое слово описывает нашу реальность, — пишут в комментариях под клипом.