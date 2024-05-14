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Зірковий гість: Ранок у великому місті на ICTV2 представив нового ведучого

14 Травня 2024, 15:02
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Зірковий гість: Ранок у великому місті на ICTV2 представив нового ведучого
Джерело: ICTV

Щоденна програма Ранок у великому місті на телеканалі ICTV2 оновлює свій формат. Відтепер щотижня до команди вже добре знайомих глядачам ведучих долучатиметься зірковий гість.

Хто стане першим зірковим ведучим оновленого Ранку у великому місті

Місія першопрохідця випала актору театру і кіно Юрію Дяку. Він грав у серіалах ICTV Козаки. Абсолютно брехлива історія, Морська поліція. Чорноморськ та інших.

Юрій Дяк

На знімальному майданчику серіалу Морська поліція. Чорноморськ

Юрій також активно волонтерить: ще до початку повномасштабної війни допомагав хворим дітям, зараз робить багато корисних справ для військових. Нещодавно він став режисером вистави Хвиля, зібрані з неї кошти перераховуються на допомогу ЗСУ.

Зараз дивляться

– Добрими ранки бувають тоді, коли їх проводиш у колі серед своїх – тож ми вирішили зробити для глядачів каналу ранкові зустрічі з улюбленими зірками. Актор Юрій Дяк – давній друг нашого каналу, і коли ми запропонували йому виступити в новій ролі разом з нашими телеведучими, він охоче згодився ділитися своїм оптимізмом, – прокоментував вибір зіркового гостя виконавчий продюсер проєкту Дмитро Слободян.

Юрій Дяк

Зірковий ведучий – актор театру і кіно Юрій Дяк

Сам актор зауважив, що вперше спробує себе у ролі ведучого, проте йому вже дуже цікаво.

– Приємно, що саме мене запросили стати ведучим ранкової програми, адже відповідально і почесно – бути людиною, яка першою створює для глядачів ранок серед своїх і знайомить з цікавими подіями, – поділився Юрій Дяк.

Нове для себе амплуа зіркового ведучого артист виконуватиме впродовж тижня з 14 по 17 травня.

Яким буде оновлений Ранок у великому місті

Ведучі-зірки проводитимуть ранкові ефіри у парі з одним із незмінних облич програми – Юлією Зорій, Григорієм Германом або Сергієм Лиховидою. Телеведучі в новому складі ділитимуться з глядачами своїм досвідом, розказуватимуть цікаві історії й коментуватимуть нові події в країні та світі.

ведучі Ранок

Команда ведучих Ранку у великому місті на ICTV2

Хто надалі ділитиме з телеведучими ефіри ранкового шоу на ICTV2 – наразі лишається сюрпризом для глядачів. Нові випуски програми Ранок у великому місті виходитимуть о 7:00.

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