В Лос-Анджелесі, у Музеї сучасного мистецтва, відбувся ювілейний гала-вечір LACMA Art+Film, який вже в десятий раз влаштовує Леонардо Ді Капріо.

Сам актор на червону доріжку не вийшов. Однак скупчення зіркових пар було рекордним. Черовною доріжкою пройшлися Сальма Хайєк з чоловіком Франсуа-Анрі Піно, мільярдер Джефф Безос з коханою Лорен Санчес, Періс Хілтон з нареченим Картером Реумом, с з дружиною Софі Хантер, Кірстен Данст і Джессі Племонс та інші.

Черовною доріжкою пройшлися Сальма Хайєк з чоловіком Франсуа-Анрі Піно, мільярдер Джефф Безос з коханою Лорен Санчес, Періс Хілтон з нареченим Картером Реумом, с з дружиною Софі Хантер, Кірстен Данст і Джессі Племонс та інші.

Серед тих, хто відвідав вечір без пари були зірка серіалу Відчайдушні домогосподарки Єва Лонгорія, співачки Майлі Сайрус, Біллі Айліш, актриси Дакота Джонсон, Сієнна Міллер та інші.

Захід, який відвідали зірки, присвятили знаменитим американським художникам Емі Шеральд та Кехінді Вайлі, а також режисерові Стівену Спілбергу.

Захід влаштували за підтримки Модного дому Gucci.

Серед тих, хто відвідав вечір без пари були зірка серіалу Відчайдушні домогосподарки Єва Лонгорія, співачки Майлі Сайрус, Біллі Айліш, актриси Дакота Джонсон, Сієнна Міллер та інші.

Напередодні аналітична компанія Hopper HQ оприлюднила рейтинг найбагатших зірок в Instagram за 2021 рік. Загалом список налічує 395 знаменитостей.