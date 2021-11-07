В Лос-Анджелесе, в Музее современного искусства, состоялся юбилейный гала-вечер LACMA Art+Film, который уже в десятый раз устраивает Леонардо Ди Каприо.

Сам актер на красную дорожку не вышел. Однако скопление звездных пар было рекордным. По красной дорожке прошлись Сальма Хайек с мужем Франсуа-Анри Пино, миллиардер Джефф Безос с любимой Лорен Санчес, Пэрис Хилтон с женихом Картером Реумом, с женой Софи Хантер, Кирстен Данст и Джесси Племонс и другие.

По красной дорожке прошлись Сальма Хайек с мужем Франсуа-Анри Пино, миллиардер Джефф Безос с любимой Лорен Санчес, Пэрис Хилтон с женихом Картером Реумом, с женой Софи Хантер, Кирстен Данст и Джесси Племонс и другие.

Среди посетивших вечер без пары были звезда сериала Отчаянные домохозяйки Ева Лонгория, певицы Майли Сайрус, Билли Айлиш, актрисы Дакота Джонсон, Сиенна Миллер и другие.

Мероприятие посвятили знаменитым американским художником Эми Шеральд и Кехинди Вайли, а также режиссеру Стивену Спилбергу.

Мероприятие устроили при поддержке модного дома Gucci.

Среди посетивших вечер без пары были звезда сериала Отчаянные домохозяйки Ева Лонгория, певицы Майли Сайрус, Билли Айлиш, актрисы Дакота Джонсон, Сиенна Миллер и другие.

Накануне аналитическая компания Hopper HQ обнародовала рейтинг самых богатых звезд в Instagram за 2021 год. В целом список насчитывает 395 знаменитостей.