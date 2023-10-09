Всегда говорят, что мечты материальны, поэтому надо правильно формулировать желания и иметь четкое внутреннее намерение к изменениям. Пригодиться здесь могут аскезы, к которым прибегают и знаменитости по всему миру. Ведь каждый стремится, чтобы его мечты осуществились. Для поклонников таланта того или иного известного человека звездные аскезы могут стать дополнительным стимулом и вдохновением.

Что такое аскеза

Аскезой называют добровольный отказ от чего-то, что приносит удовольствие. Стоит учитывать, что эта приятность может пагубно влиять на организм, поэтому от нее стремятся избавиться. Также к аскезам относят физические и интеллектуальные нагрузки, к которым человек должен себя принуждать. То есть сначала надо сформулировать желание, а потом начинать делать то, что позволит ему осуществиться. Аскеза сработает только в такой связке.

Психологи напоминают, что на формирование привычки нужен 21 день. То есть, что бы вы ни стремились сделать — отказаться от избытка сладостей, накачать мышцы или начать говорить в быту на украинском — вам понадобится не менее 21 дня.

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Кто из звезд держал аскезу

Таких знаменитостей хватает и за рубежом, и в Украине. Факты.Life подготовили список из пяти известных имен.

Кристина Горняк

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука хорошо разбирается в аскезах. Именно благодаря им ей удалось отказаться от употребления алкоголя.

— Какими бы сильными мы ни были, работа над собой — это всегда сложно, но бездействие — это еще хуже и сложнее. Все, что я себе ставлю как задачу, это только для того, чтобы в финале я становилась лучше, чем я есть, — поделилась Кристина.

Специалисты по психологии подтверждают, что аскеза может помочь человеку испытать собственные границы и выявить сильные стороны.

MamaRika

Певица пока новичок в вопросе аскез, однако очень настойчивый. Артистка договорилась с собой о том, что целый месяц ежедневно будет заниматься спортом. Так она хотела прокачать привычку и войти в режим. Как видим из ее фото в соцсетях — все удалось.

Психологи говорят, что аскезы надо четко придерживаться и не лениться. Если все делать настойчиво, результат не заставит себя ждать.

Алиса Милано

Звезда популярного сериала Все женщины ведьмы призвала своих поклонниц присоединиться к ее аскезе и сознательно отказаться от секса. Таким образом актриса протестовала против скандального законопроекта о запрете абортов.

— Пока женщины не могут иметь контроля над собственным телом, мы просто не можем рисковать забеременеть, — считает Алиса Милано.

Сейчас аборты запрещены в 13 штатах, поэтому знаменитости есть за что бороться. Вместе с тем она присоединяется к другим забастовкам за права людей и поддерживает Украину в противостоянии российской вооруженной агрессии.

Маша Ефросинина

Телеведущая недавно призналась, что несколько лет назад пережила кризис в отношениях с мужем Тимуром Хромаевым, поэтому поставила их на паузу, чтобы понять себя. В какой-то момент она осознала, что все решения в их семье принимал муж, поэтому она не понимает, как жить без него.

— Меня это испугало. То есть я понимала, что я сама — без мужа — ничто. Это был худший период нашего кризиса, — поделилась Маша Ефросинина.

За восемь месяцев аскезы звезда поняла, чего хочет не только от жизни, но и от отношений. Поэтому, когда им с Тимуром выпал второй шанс начать все с нуля, она была другой — более самостоятельной, уверенной в себе и самодостаточной.

Ева Мендес

Актриса решила избавиться от алкоголя, ведь именно из-за него не только теряла топовые роли, но и едва не потеряла жизнь.

— Для меня прощание с алкоголем было вопросом жизни и смерти. Я выбрала жизнь, и ни минуты об этом не жалею, — поделилась знаменитость.

Ева Мендес рассказала, что ее на это вдохновили люди, которые имели смелость лицом к лицу встретиться со своими демонами, чтобы стать лучше. Поэтому и она поборола собственную зависимость.

По мнению психологов, аскеза прежде всего тренирует силу воли. Как известно, если сильно к чему-то стремиться, обязательно достигнешь цели. Главное — верить в себя и знать, что нет ничего невозможного.

Фото: Кристина Горняк