12 сезон легендарного шоу Нового каналу Хто зверху? з Лесею Нікітюк та її опонентом Богданом Шелудяком набирає обертів. У 2 випуску ігрового протистояння жінок і чоловіків зійшлись Shumei, Володимир Жогло, Григорій Решетнік, Катерина Кухар, Kola та Анастасія Євтушенко. Пильно стежив за грою пан Суддя, роль якого виконує Олександр Педан.

У першому раунді Руки-ноги команди неабияк розігрілись. Швидко відгадували загадки та активно складали слова з літер, які були в кожного учасника на долонях і стопах.

– Після першого слова “гвардія” Жогло так втомився, що поки всі шукали літери, Володимир шукав вихід. Але він молодець! Зібрався, повернувся й допоміг команді скласти чотири слова. А Леся вирішила, що вона диригент і диригує трьома балеринами. Але ця тактика дала плоди, тому що дівчата склали п’ять слів. Перемога дівчат! – пожартував після раунду пан Суддя.

Раунд По губах промайнув майже непомітно й завершився перемогою чоловіків.

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А от у наступному музичному раунді Кнопка гра була тривалішою й запеклішою. Жіноча команда з перших слів відгадувала треки та виконавців. Робила це майже з усіма музичними загадками. Та, на жаль, не раз помилялась у правильній назві пісень, тож їхні бали автоматично переходили чоловікам.

Далі був раунд Хто я?, де Григорій Решетнік перевтілився у Ліну Костенко й не встиг, на жаль, відгадати це за 90 секунд. А ось Настя Євтушенко про свій образ Святослава Вакарчука здогадалась лише за 14 секунд. Перемога дівчат!

Конкурс Обмін ролями підкинув неабияку головоломку для чоловічої команди. За 90 секунд їм потрібно було визначити, як називаються сорти овочів та фруктів. У ящиках були яблука, помідори, огірки, картопля, сливи, цибуля, часник та перець. І таблички з назвами сортів – галактика, белароса, чорний принц, каліфорнійське диво, герцог, прометей, золотиста, симиренка.

Жінки ж мусили відчути себе в ролі чоловіків і теж за півтори хвилини визначити, як називається та чи інша сушена риба. Серед варіантів були корюшка, лящ, вомер, тараня, щука, вобла, камбала, чехоня.

– Дівчата переплутали між собою дві рибини – воблу і чехоню, тож у них шість правильних відповідей. Та вони все одно перемогли, бо в чоловіків – чотири, – прокоментував після раунду Олександр Педан.

Правда/брехня – один із улюблених раундів глядачів, бо там зірки розповідають невідомі факти з власного життя або цікаві історії. В цьому випуску стало відомо, що Леся Нікітюк кілька місяців працювала в дитячому навчальному закладі. Настя Євтушенко схудла майже на 60 кг. Володимир Жогло жодного разу не був на масажі. Kola одночасно навчалась у п’яти школах – звичайній, балетній, музичній, англійській та вокальній. А ведучий шоу взагалі!..

– До 18 років я жодного разу не куштував каву! Але пив какао. І дуже любив його, – зізнався Богдан Шелудяк.

Сьомий раунд Скляна дошка завершився перемогою чоловічої команди завдяки Shumei. Kola поступилася йому лише одним балом. І в запеклому фіналі перемогу знову здобули чоловіки! Тож їхній виграш (гроші у проєкті бутафорні – Ред.) подвоївся.

Дивіться розважальний проєкт для всієї сім’ї Хто зверху? з Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком щочетверга о 20:00 на Новому каналі.