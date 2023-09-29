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Євтушенко скинула 60 кг, а Жогло ніколи не був на масажі: зірки вразили зізнаннями на Хто зверху

29 Вересня 2023, 11:42
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Хто зверху
Джерело: Новий канал

12 сезон легендарного шоу Нового каналу Хто зверху? з Лесею Нікітюк та її опонентом Богданом Шелудяком набирає обертів. У 2 випуску ігрового протистояння жінок і чоловіків зійшлись Shumei, Володимир Жогло, Григорій Решетнік, Катерина Кухар, Kola та Анастасія Євтушенко. Пильно стежив за грою пан Суддя, роль якого виконує Олександр Педан.

У першому раунді Руки-ноги команди неабияк розігрілись. Швидко відгадували загадки та активно складали слова з літер, які були в кожного учасника на долонях і стопах.

– Після першого слова “гвардія” Жогло так втомився, що поки всі шукали літери, Володимир шукав вихід. Але він молодець! Зібрався, повернувся й допоміг команді скласти чотири слова. А Леся вирішила, що вона диригент і диригує трьома балеринами. Але ця тактика дала плоди, тому що дівчата склали п’ять слів. Перемога дівчат! – пожартував після раунду пан Суддя.

Хто зверху

Фото: Хто зверху, 2 випуск 12 сезон

Раунд По губах промайнув майже непомітно й завершився перемогою чоловіків.

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Хто зверху

Фото: Хто зверху, 2 випуск 12 сезон

А от у наступному музичному раунді Кнопка гра була тривалішою й запеклішою. Жіноча команда з перших слів відгадувала треки та виконавців. Робила це майже з усіма музичними загадками. Та, на жаль, не раз помилялась у правильній назві пісень, тож їхні бали автоматично переходили чоловікам.

Хто зверху

Фото: Хто зверху, 2 випуск 12 сезон

Далі був раунд Хто я?, де Григорій Решетнік перевтілився у Ліну Костенко й не встиг, на жаль, відгадати це за 90 секунд. А ось Настя Євтушенко про свій образ Святослава Вакарчука здогадалась лише за 14 секунд. Перемога дівчат!

Хто зверху

Фото: Хто зверху, 2 випуск 12 сезон

Конкурс Обмін ролями підкинув неабияку головоломку для чоловічої команди. За 90 секунд їм потрібно було визначити, як називаються сорти овочів та фруктів. У ящиках були яблука, помідори, огірки, картопля, сливи, цибуля, часник та перець. І таблички з назвами сортів – галактика, белароса, чорний принц, каліфорнійське диво, герцог, прометей, золотиста, симиренка.

Хто зверху

Фото: Хто зверху, 2 випуск 12 сезон

Жінки ж мусили відчути себе в ролі чоловіків і теж за півтори хвилини визначити, як називається та чи інша сушена риба. Серед варіантів були корюшка, лящ, вомер, тараня, щука, вобла, камбала, чехоня.

– Дівчата переплутали між собою дві рибини – воблу і чехоню, тож у них шість правильних відповідей. Та вони все одно перемогли, бо в чоловіків – чотири, – прокоментував після раунду Олександр Педан.

Хто зверху

Фото: Хто зверху, 2 випуск 12 сезон

Правда/брехня – один із улюблених раундів глядачів, бо там зірки розповідають невідомі факти з власного життя або цікаві історії. В цьому випуску стало відомо, що Леся Нікітюк кілька місяців працювала в дитячому навчальному закладі. Настя Євтушенко схудла майже на 60 кг. Володимир Жогло жодного разу не був на масажі. Kola одночасно навчалась у п’яти школах – звичайній, балетній, музичній, англійській та вокальній. А ведучий шоу взагалі!..

– До 18 років я жодного разу не куштував каву! Але пив какао. І дуже любив його, – зізнався Богдан Шелудяк.

Сьомий раунд Скляна дошка завершився перемогою чоловічої команди завдяки Shumei. Kola поступилася йому лише одним балом. І в запеклому фіналі перемогу знову здобули чоловіки! Тож їхній виграш (гроші у проєкті бутафорні – Ред.) подвоївся.

Дивіться розважальний проєкт для всієї сім’ї Хто зверху? з Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком щочетверга о 20:00 на Новому каналі.

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Теги
Богдан Шелудяк (Буше) Леся Нікітюк Новий канал Хто зверху
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