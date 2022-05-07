Помер зірка серіалу Друзі Майк Хагерті

Американський актор та зірка серіалу Друзі Майк Хагерті помер у віці 67 років.

У культовій стрічці він зіграв управителя будинку містера Тригера. Причина смерті актора поки не розголошується. Трагічну новину повідомили на офіційній сторінці серіалу Друзі.

– Сім’я Друзів сумує через втрату Майка Хагерті, нашого власного Містера Тригера. Наші думки – з його сім’єю, друзями, колегами та шанувальниками. Вип’ємо за останній танець! – йдеться в повідомленні.

Відомо, що останні дні свого життя Майк Хагерті провів у Лос-Анджелесі. Протягом шести років він не з’являвся на екранах, проте у 2022-му все ж таки долучився знімання комедії Хтось десь.

Також актор зіграв у таких фільмах, як За бортом, Світ Вейна, серіалах Сайнфелд, Анатомія пристрасті, Безсоромні, Бруклін 9-9, Хор, Відчайдушні домогосподарки та багатьох інших.

Здебільшого він запам’ятався глядачам другорядними ролями. Хагерті був відомий своїми пишними вусами та пам’ятним чиказьким акцентом.

У Майка залишилися дружина Мері Кетрін та сестра Мері Енн Хагерті.