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Зірка серіалу Усі жінки відьми в синьо-жовтій футболці підтримала Україну

10 Червня 2022, 18:34
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Алісса Мілано
Джерело: Depositphotos

Американська акторка та зірка серіалу Усі жінки відьми Алісса Мілано закликала світ підтримати Україну.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила ролик, на якому позує у синьо-жовтій футболці від американського бренду Agolde.

Алісса Мілано заохочує своїх шанувальників купувати такі ж символічні футболки. Всі кошти від продажу буде переведено у міжнародний благодійний фонд Спадщина війни на допомогу українцям.

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У коментарях до посту українці подякували акторці за допомогу та зазначили, що цінують її позицію.

  • Аліссо, дякую від усього українського народу!
  • Спасибі! Нам так важлива підтримка.
  • Дякую за твою підтримку.
  • Дякуємо, для нас це дуже цінно!
  • Аліссо, ми обожнюємо тебе! Дякуємо, і привіт з України!
  • Дякую за солідарність, – пишуть у коментарях.

Зазначимо, що Алісса не вперше підтримує Україну з початку повномасштабної війни. Раніше акторка закликала допомогти дітям, які постраждали від дій російських окупантів.

Також в Instagram вона оприлюднювала пости, в яких показувала звірства солдат РФ на території України.

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Теги
Війна в Україні Підтримка України
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