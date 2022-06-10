Американська акторка та зірка серіалу Усі жінки відьми Алісса Мілано закликала світ підтримати Україну.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила ролик, на якому позує у синьо-жовтій футболці від американського бренду Agolde.

Алісса Мілано заохочує своїх шанувальників купувати такі ж символічні футболки. Всі кошти від продажу буде переведено у міжнародний благодійний фонд Спадщина війни на допомогу українцям.

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У коментарях до посту українці подякували акторці за допомогу та зазначили, що цінують її позицію.

Аліссо, дякую від усього українського народу!

Спасибі! Нам так важлива підтримка.

Дякую за твою підтримку.

Дякуємо, для нас це дуже цінно!

Аліссо, ми обожнюємо тебе! Дякуємо, і привіт з України!

Дякую за солідарність, – пишуть у коментарях.

Зазначимо, що Алісса не вперше підтримує Україну з початку повномасштабної війни. Раніше акторка закликала допомогти дітям, які постраждали від дій російських окупантів.

Також в Instagram вона оприлюднювала пости, в яких показувала звірства солдат РФ на території України.