Американська акторка та зірка серіалу Усі жінки відьми Алісса Мілано закликала світ підтримати Україну.
На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила ролик, на якому позує у синьо-жовтій футболці від американського бренду Agolde.
Алісса Мілано заохочує своїх шанувальників купувати такі ж символічні футболки. Всі кошти від продажу буде переведено у міжнародний благодійний фонд Спадщина війни на допомогу українцям.
У коментарях до посту українці подякували акторці за допомогу та зазначили, що цінують її позицію.
- Аліссо, дякую від усього українського народу!
- Спасибі! Нам так важлива підтримка.
- Дякую за твою підтримку.
- Дякуємо, для нас це дуже цінно!
- Аліссо, ми обожнюємо тебе! Дякуємо, і привіт з України!
- Дякую за солідарність, – пишуть у коментарях.
Зазначимо, що Алісса не вперше підтримує Україну з початку повномасштабної війни. Раніше акторка закликала допомогти дітям, які постраждали від дій російських окупантів.
Також в Instagram вона оприлюднювала пости, в яких показувала звірства солдат РФ на території України.