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Звезда сериала Все женщины ведьмы в сине-желтой футболке поддержала Украину

10 июня 2022, 18:34
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Алісса Мілано
Источник: Depositphotos

Американская актриса и звезда сериала Все женщины ведьмы Алисса Милано призвала мир поддержать Украину.

На личной странице в Instagram она обнародовала ролик, на котором позирует в сине-желтой футболке американского бренда Agolde.

Алисса Милано поощряет своих поклонников покупать такие же символические футболки. Все средства от продаж будут переведены в международный благотворительный фонд Наследие войны на помощь украинцам.

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В комментариях к посту украинцы поблагодарили актрису за помощь и отметили, что ценят ее позицию.

  • Алисса, спасибо от всего украинского народа!
  • Спасибо! Нам так важна поддержка.
  • Спасибо за твою поддержку.
  • Спасибо, для нас это очень ценно!
  • Алисса, мы обожаем тебя! Спасибо, и привет из Украины!
  • Спасибо за солидарность, – пишут в комментариях.

Отметим, что Алисса не в первый раз поддерживает Украину с начала полномасштабной войны. Ранее актриса призвала помочь детям, пострадавшим от действий российских оккупантов.

Также в Instagram она обнародовала посты, в которых показывала зверства солдат РФ на территории Украины.

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Теги
Війна в Україні Підтримка України
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