Американская актриса и звезда сериала Все женщины ведьмы Алисса Милано призвала мир поддержать Украину.

На личной странице в Instagram она обнародовала ролик, на котором позирует в сине-желтой футболке американского бренда Agolde.

Алисса Милано поощряет своих поклонников покупать такие же символические футболки. Все средства от продаж будут переведены в международный благотворительный фонд Наследие войны на помощь украинцам.

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В комментариях к посту украинцы поблагодарили актрису за помощь и отметили, что ценят ее позицию.

Алисса, спасибо от всего украинского народа!

Спасибо! Нам так важна поддержка.

Спасибо за твою поддержку.

Спасибо, для нас это очень ценно!

Алисса, мы обожаем тебя! Спасибо, и привет из Украины!

Спасибо за солидарность, – пишут в комментариях.

Отметим, что Алисса не в первый раз поддерживает Украину с начала полномасштабной войны. Ранее актриса призвала помочь детям, пострадавшим от действий российских оккупантов.

Также в Instagram она обнародовала посты, в которых показывала зверства солдат РФ на территории Украины.