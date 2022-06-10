Американская актриса и звезда сериала Все женщины ведьмы Алисса Милано призвала мир поддержать Украину.
На личной странице в Instagram она обнародовала ролик, на котором позирует в сине-желтой футболке американского бренда Agolde.
Алисса Милано поощряет своих поклонников покупать такие же символические футболки. Все средства от продаж будут переведены в международный благотворительный фонд Наследие войны на помощь украинцам.
В комментариях к посту украинцы поблагодарили актрису за помощь и отметили, что ценят ее позицию.
- Алисса, спасибо от всего украинского народа!
- Спасибо! Нам так важна поддержка.
- Спасибо за твою поддержку.
- Спасибо, для нас это очень ценно!
- Алисса, мы обожаем тебя! Спасибо, и привет из Украины!
- Спасибо за солидарность, – пишут в комментариях.
Отметим, что Алисса не в первый раз поддерживает Украину с начала полномасштабной войны. Ранее актриса призвала помочь детям, пострадавшим от действий российских оккупантов.
Также в Instagram она обнародовала посты, в которых показывала зверства солдат РФ на территории Украины.