K-pop зірка, учасник гурту Astro Мунбін помер у віці 25 років. Про смерть Мунбіна повідомив у поліцію менеджер, який знайшов тіло артиста в його квартирі в Сеулі.

Що стало причиною смерті Мунбіна, точно не відомо. Поліція припускає, що Мунбін міг накласти на себе руки, хоча передсмертної записки в його будинку не знайшли.

– Схоже, він наклав на себе руки, але результати розтину проводяться для визначення точної причини смерті, – повідомили в поліції.

Лейбл Fantagio, з яким співпрацював Мунбін, повідомив, що він “несподівано покинув наш світ і став зіркою на небі”.

Похорон Мунбіна заплановано на 22 квітня, він пройде у вузькому колі близьких.