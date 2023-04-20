K-pop звезда, участник группы Astro Мунбин умер в возрасте 25 лет. О смерти Мунбина сообщил в полицию менеджер, который обнаружил тело артиста в его квартире в Сеуле.

Что стало причиной смерти Мунбина, точно не известно. Полиция предполагает, что Мунбин мог покончить с собой, хотя предсмертной записки в его доме не нашли.

— Похоже, он покончил с собой, но результаты вскрытия проводятся для определения точной причины смерти, — сообщили в полиции.

Лейбл Fantagio, с которым сотрудничал Мунбин, сообщил, что он “неожиданно покинул наш мир и стал звездой на небе”.

Похороны Мунбина запланированы на 22 апреля, они пройдут в узком кругу близких.