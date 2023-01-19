Британский актер Джулиан Сэндз пропал без вести в горах Калифорнии, где за последнее время погибло два туриста.

Пропавшим без вести 65-летняя звезда 1990-х была объявлена 13 января после исчезновения во время похода в горы Сан-Габриэль. Правоохранители начали поиски Сендза на следующий день, однако были вынуждены их прекратить из-за шторма.

— Несмотря на риск схода лавин, мы продолжаем поиски с помощью вертолетов и дронов, когда позволяет погода. Мы запланируем еще один наземный поиск, когда погода улучшится, и это будет безопасно для наших бригад, — сказал представитель департамента шерифа округа Сан-Бернардино.

Встревоженные друзья и бывшие коллеги Сэндза, которые также снимались в сверхъестественном хорроре Чернокнижник продолжают верить, что с актером все в порядке, хоть и осознают опасность сложившейся ситуации.

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Джулиан известен не только по фильму Чернокнижник, он также снимался в таких лентах, как Покидая Лас-Вегас, Девушка с татуировкой дракона, 13 друзей Оушена и других.