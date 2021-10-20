Британський актор Едріан Голмс потрапив в автомобільну аварію, в результаті якої загинув чоловік. Трагічний випадок стався в центрі Лос-Анджелеса.

За словами місцевих правоохоронних органів, повідомлення про аварію до них надійшло 19 жовтня близько 19.35.

Едріан Голмс рухався по автостраді 110 на північ від бульвару Сансет. Дана траса є дуже завантаженою. 47-річна зірка серіалу Принц із Беверлі-Гіллз збив чоловіка, тіло якого відкинуло на протилежну смугу.

Актор не міг уникнути зіткнення, як і інший водій, який слідував за ним і також наїхав на потерпілого. В результаті цього тіло чоловіка виявилося на іншій смузі, де його переїхала третя автівка.

Точної причини, яка призвела до ДПТ поки ще немає. Однак близькі джерела стверджують, що й актор, й інші водії не були в алкогольному чи наркотичному стані. Чи відноситься це до жертви – невідомо.

Сам Едріан поки що ніяких коментарів із цього приводу не давав.

Дебют Едріана Голмса як актора відбувся в серіалі Неоновий вершник. Він відомий за ролями в таких картинах, як Фар Край, Спіймати, щоб убити, Тактична сила, Елізіум: Рай не на Землі, Принц із Беверлі-Гіллз, 19-2, Вампірські війни, Хмарочос тощо.