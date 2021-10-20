Британский актер Эдриан Холмс попал в автомобильную аварию, в результате которой погиб мужчина. Трагический случай произошел в центре Лос-Анджелеса.

По словам местных правоохранительных органов, сообщение об аварии к ним поступило 19 октября около 19.35.

Эдриан Холмс двигался по автостраде 110 к северу от бульвара Сансет. Данная траса является очень загруженной. 47-летняя звезда сериала Принц из Беверли-Хиллз сбил мужчину, тело которого отбросило на противоположную полосу.

Актер не мог избежать столкновения, как и другой водитель, который следовал за ним и также наехал на пострадавшего. В результате этого тело мужчины оказалось на другой полосе, где его переехала третья машина.

Точной причины, которая привела к ДПТ еще нет. Однако источники утверждают, что и актер, и другие водители не были в алкогольном или наркотическом состоянии. Относится ли это к жертве — неизвестно.

Сам Эдриан пока что никаких комментариев по случившемуся не давал.

Дебют Эдриана Холмса как актера состоялся в сериале Неоновый всадник. Он известен по ролям в таких картинах, как Фар Край, Поймать, чтобы убить, Тактическая сила, Элизиум: Рай не на Земле, Принц из Беверли-Хиллз, 19-2, Вампирские войны, Небоскреб и другие.