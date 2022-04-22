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Зі сльозами на очах: Нікітюк поділилася зворушливою історією родини з Краматорська

23 Квітня 2022, 00:45
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Зі сльозами на очах: Нікітюк поділилася зворушливою історією родини з Краматорська

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну облаштувала волонтерський пункт Прихисток у рідному місті Хмельницький. Це місце, куди з всіх куточків України з’їжджаються переселенці. Там їм надають тимчасовий прихисток, речі першої потреби, а також допомагають знайти житло.

Майже за два місяці функціонування Прихистку у Нікітюк назбиралося безліч зворушливих історій українців. Деякими вона ділиться в соцмережах, а ось одну розповіла під час телемарафону.

– Одна родина, в якої двоє дітей: одна дівчинка 2014 року, а друга – кінця 2021-го. Можна сказати діти війни. Вони приїхали з Краматорська, забравши із собою собаку. І як раз у Прихистку у ті дні було багато дітей. Люди боялися, що собака може налякати малечу, тому залишили її жити у машині біля Прихистку. Вони її по черзі вигулюють, ми всі в те авто постійно заглядаємо. Щоб ви розуміли, які в нас чемні та порядні люди, – поділилася Леся Нікітюк.

Також ведуча розповіла, що вони під вікнами Прихистку планують посадити калину як символ України.

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Теги
Війна в Україні, Леся Нікітюк
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