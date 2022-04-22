Со слезами на глазах: Никитюк поделилась трогательной историей семьи из Краматорска

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину обустроила волонтерский пункт Приют в родном городе Хмельницкий. Это место, куда из всех уголков Украины съезжаются переселенцы. Там им предоставляют временное убежище, вещи первой нужды, а также помогают найти жилье.

Почти за два месяца функционирования Приюта у Никитюк собралось множество трогательных историй украинцев. Кое-какими она делится в соцсетях, а вот одну рассказала во время телемарафона.

— Одна семья, у которой двое детей: одна девочка 2014 года, а вторая – конца 2021-го. Можно сказать дети войны. Они приехали из Краматорска, забрав с собой собаку. И как раз в Приюте в те дни было много детей. Люди боялись, что собака может испугать малышей, поэтому оставили ее жить в машине возле Приюта. Они ее поочередно выгуливают, мы все в то авто постоянно заглядываем. Чтобы вы понимали, какие у нас вежливые и порядочные люди, – поделилась Леся Никитюк.

Также ведущая рассказала, что они под окнами Приюта планируют посадить калину как символ Украины.