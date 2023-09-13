Американська акторка та співачка Аріана Ґранде, не приховуючи сліз, розповіла свою історію про використання ботоксу та збільшення губ. Володарка премії Греммі зізналася, що пройшла крізь тернистий шлях стереотипних уявлень про красу, поки дійшла до справжньої себе.

– Я довгий час використовувала ботокс та філери для губ. Проте припинила робити інʼєкції в 2018 році, бо зрозуміла, що це вже занадто. Я відчувала, що ховаю справжню себе, – розчулено поділилася Аріана Ґранде.

Засновниця косметичного бренду зазначила, що з часом змінила свій стиль, хоча досі любить високі пишні зачіски та підводку для очей. Проте, за словами 30-річної попзірки, макіяж для неї тепер синонімічний зі словом “приховування”. Хоча прихильників так званих інʼєкцій краси співачка не засуджує, адже кожен має право робити із своїм тілом те, що вважає за потрібне.

– Я підтримую людей у бажанні відчувати себе гарними та бути впевненими у собі. Лише хочу сказати, що я хочу бачити сліди моїх щирих емоцій на своєму обличчі – чи від сліз, чи від усмішки. Я часто сміюся і гадаю, що старішання може бути прекрасним, – додала знаменитість.

Водночас Аріана Ґранде залишила за собою право вибору та не виключила, що років за 10 цілком може звернутися до фахівців і зробити, наприклад, підтяжку обличчя, якщо захоче.