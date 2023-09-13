Американская актриса и певица Ариана Гранде, не скрывая слез, рассказала свою историю об использовании ботокса и увеличении губ. Обладательница премии Грэмми призналась, что прошла сквозь тернистый путь стереотипных представлений о красоте, пока не пришла к настоящей себе.

– Я долгое время использовала ботокс и филеры для губ. Тем не менее, я перестала делать инъекции в 2018 году, потому что поняла, что это уже слишком. Я чувствовала, что прячу настоящую себя, — эмоционально поделилась Ариана Гранде.

Основательница косметического бренда отметила, что со временем изменила свой стиль, хотя по-прежнему любит высокие пышные прически и подводку для глаз. Однако, по словам 30-летней поп-звезды, макияж для нее теперь синонимичен со словом “скрывание”. Хотя поклонников так называемых инъекций красоты певица не осуждает, ведь каждый имеет право делать со своим телом то, что считает нужным.

— Я поддерживаю людей в желании чувствовать себя красивыми и быть уверенными в себе. Скажу лишь, что я хочу видеть следы моих искренних эмоций на своем лице – то ли от слез, то ли от улыбки. Я часто смеюсь, и, думаю, что старение может быть прекрасным, – добавила знаменитость.

Вместе с тем Ариана Гранд оставила за собой право выбора и не исключила, что лет через 10 вполне может обратиться к специалистам и сделать, например, подтяжку лица, если захочет.