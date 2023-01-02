Співачка Наталія Могилевська продовжує інтригувати шанувальників своїм особистим життям. Зірка повідомила, що живе разом із обранцем, проте особистість його розкривати не стала.

– Я живу доволі оптимістично, намагаюся жити спокійним життям. Перший тиждень було страшно, а зараз ракета летить, я її бачу, але навіть не лишаю своїх справ. Я бачила ракету, я стріляла в дрон. Є вдома зброя. Чоловік є, у нього є зброя, – сказала виконавиця в одному із інтерв’ю.

Вона додала, що любить свого обранця. Ба більше, він разом із нею їздить по небезпечних місцях.

– Я зустріла людину, яку я дуже люблю, і ми живемо разом, і у нього є зброя. Ми бували в таких місцях, що зі мною боялися їздити музиканти, боявся взагалі хтось їхати. Ми проїхали всю країну, – наголосила Могилевська.