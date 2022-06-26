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Познайомились у перші дні війни: Наталія Могилевська розповіла про свого обранця

26 Червня 2022, 21:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Могилевская

Українська співачка Наталія Могилевська в ефірі інформаційного телемарафону розповіла про свого обранця – він старший за неї та дуже гарний.

– Я закохана під час війни. Він мене боронить. Ми даємо концерти під землею. Там дуже небезпечно виступати. Він каже мені: Ти моя героїня, – розповіла Наталія.

Співачка додала, що зайшла до свого будинку в Бучі ще до того, як його оглянули та розмінували, і її коханий захопився таким вчинком.

– Мені з ним не страшно, я вірю, що він фартовий. Він старший за мене і дуже гарний. Він має зброю і мене захищає. Він не військовий, але ми познайомилися у перші дні війни та вивезли величезну кількість дітей, людей, мою вагітну сестру на 8-му місяці вагітності. Я розповім історію нашого з ним знайомства, щойно закінчиться війна, – зізналася Могилевська.

Артистка додала, що її обранець – не публічна людина і тривалий час він жив у США.

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