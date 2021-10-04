Телеканал СТБ опублікував в мережі трейлер нового сезону серіалу Кріпосна. Жадана любов. Глядачі зможуть побачити продовження історії про Катерину вже з 1 листопада.

Новий сезон розкриє таємниці кохання Андрія Жадана і Каті Вербицької. Глядачі дізнаються, чи живий Жадан.

– Градус драми буде набагато вище – тиск на головну героїню буде тільки посилюватися. Але Катя буде любити. Вона твердо налаштована, що ніхто не зможе заборонити їй бути щасливою, – заявила виконавиця ролі Каті Вербицької Соня Прісс.

Поміщик Червінський зі своєю молодою дружиною Ларисою повертається в Червінку — він ще не знає про смерть сина і нового “господаря” маєтку. Навіть Лариса не здатна заспокоїти свого коханого.

– Моя героїня стала дорослою і мудрою жінкою. Під час гри у мене стискалося серце, – поділилася Наталка Денисенко.

Кріпаки Назар і Орися мріяли про просте людське щастя. У новому сезоні вони стануть подружжям і батьками. Однак поява дитини змінить їх долю. В який бік — глядачі дізнаються в 3 сезоні серіалу.

Кріпосна. Жадана любов складається з 24 серій, які показуватимуть із понеділка по четвер о 20.15. Першу серію третього сезону легендарного серіалу покажуть 1 листопада.