Телеканал СТБ опубликовал в сети трейлер нового сезона сериала Кріпосна. Жадана любов. Зрители смогут увидеть продолжение истории о Катерине уже с 1 ноября.

Новый сезон раскроет тайны любви Андрея Жадана и Кати Вербицкой. Зрители узнают, жив ли Жадан.

Градус драмы станет гораздо выше — давление на главную героиню будет только усиливаться. Но Катя будет любить. Она твердо настроена, что никто не сможет запретить ей быть счастливой, — заявила исполнительница роли Кати Вербицкой Соня Присс.

Помещик Червинский со своей молодой супругой Ларисой возвращается в Червинку — он еще не знает о смерти сына и новом “хозяине” поместья. Даже Лариса не способна успокоить своего возлюбленного.

— Моя героиня стала взрослой и мудрой женщиной. Во время игры у меня сжималось сердце, — поделилась Наталка Денисенко.

Крепостные Назар и Орыся мечтали о простом человеческом счастье. В новом сезоне они станут супругами и родителями. Однако появление ребенка изменит их судьбу. В какую сторону — зрители узнают в 3 сезоне сериала.

Кріпосна. Жадана любов состоит из 24 серий, которые будут показывать с понедельника по четверг в 20.15. Первую серию третьего сезона легендарного сериала покажут 1 ноября.