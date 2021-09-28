Стало відомо, коли глядачі побачать новий сезон костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов. Першу серію третього сезону легендарного серіалу покажуть 1 листопада о 20.15 на телеканалі СТБ.

Які нові випробування доля приготувала для Катерини та інших головних героїв, і найважливіше питання – чи живий Андрій Жадан? Той день повинен був стати найщасливішим у житті Каті Вербицької, колишньої кріпосної панів Червінських. Вона отримала вистраждану свободу та пішла під вінець із Андрієм, якому невідомий всадив ніж у груди.

Історія Петра Червінського розпочнеться з повернення додому. Його син самогубець, а його маєток у чужих руках. Тепер, коли зруйновано все, чим він дорожив, чи здатне хоч щось стримати міць його гніву?

Куховарка Павлина вже давно живе чужим щастям і не сподівається на увагу долі. Однак на її шляху зустрінеться чоловік, який спробує довести, що кохання можливе в будь-якому віці.

Серед героїв, які повинні зіграти важливу роль у житті Катерини Вербицької, глядачі побачать подружжя Безусів, яких зіграють Марія Машкова та Федір Лавров. Вони нові персонажі костюмованої мелодрами Кріпосна.

Крім того, в новому сезоні з’явиться зірка українського кіно Сергій Стрельников і зірка серіалів Спійматі Кайдаша й І будут люди Віктор Жданов.

Також у телесеріалі глядачі побачать Соню Прісс, Станіслава Боклана, Наталю Денисенко, Анну Сагайдачну, Марка Дробота, Тараса Цимбалюка і багатьох інших акторів.

Режисер серіалу Фелікс Герчиков, шоураннер – Тала Пристаєцька.

Кріпосна. Жадана любов складається з 24 серій, які показуватимуть із понеділка по четвер о 20.15.