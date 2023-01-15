В Україні запровадили санкції проти 198 громадян РФ, України та Білорусі. Це рішення від РНБО підписав президент України Володимир Зеленський, і обмеження запроваджуються на 10 років.

Так, указ глави держави №23/2023 набирає чинності від 15 січня. Ініціатором обмежень виступила СБУ, і вони стосуються громадян різних країн, зокрема України за підтримку РФ і кривавої війни.

Наприклад, під обмеження потрапила Діана Панченко, котра вела свою проросійську діяльність через канали Медведчука. Загалом під обмеження потрапило одразу 8 громадян України.

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Серед російських знаменитостей – санкції запровадили проти режисера Андрія Кончаловського, російського співака Юрія Лози, критика Сергія Сосєдова, військового кореспондента Семена Пегова та блогера-перекладача Дмитра Пучкова, який також відомий під псевдонімом Гоблін.

Нагадаємо, що запровадження санкцій передбачає блокування активів та неможливість виводити капітал із країни та торгувати. Також санкції анулюють ліцензії та дозволи, забороняють приватизувати, орендувати чи купувати земельні ділянки. Якщо хтось мав державні нагороди від України – їх відкликають.

Раніше до списку персональних санкцій входило 56 осіб, серед яких спортсмени, артисти та інші відомі особи, які підтримують криваву війну в Україні.