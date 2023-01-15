В Украине ввели санкции против 198 граждан РФ, Украины и Беларуси. Это решение от СНБО подписал президент Украины Владимир Зеленский, и ограничения вводятся на 10 лет.

Так, указ главы государства №23/2023 вступает в силу от 15 января. Инициатором ограничений выступила СБУ, и они касаются граждан различных стран, в том числе и Украины за поддержку РФ и кровавой войны.

К примеру, под ограничения попала Диана Панченко, которая вела свою пророссийскую деятельность через каналы Медведчука. Всего под ограничение попало сразу 8 граждан Украины.

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Среди российских знаменитостей — санкции ввели против режиссера Андрея Кончаловского, российского певца Юрия Лозы, критика Сергея Соседова, военного корреспондента Семена Пегова и блогера-переводчика Дмитрия Пучкова, который также известен под псевдонимом Гоблин.

Напомним, что введение санкций предусматривает блокировку активов и невозомжность выводить капитал из страны и торговать. Также санкции аннулируют лицензии и разрешения, запрещают приватизировать, арендовать или покупать земельные участки. Если у кого-то были государственные награды от Украины — их отозвут.

Ранее в список персональных санкций входило 56 человек, среди которых спортсмены, артисты, и другие известные личности, поддерживающие кровавую войну в Украине.