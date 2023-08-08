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Зеленський отримав подарунок від Бон Джові: за натхнення з Одеси

8 Серпня 2023, 18:21
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Зеленський

Президенту України подарували текст пісні It’s My Life, власноруч написаний Бон Джові. Презент – знак захоплення хоробрістю українців у війні з Росією.

Подарунок Володимиру Зеленському вручив колишній губернатор Нью-Джерсі та кандидат у президенти США Кріс Крісті. Він прибув із неоголошеним візитом в Україну, де зустрівся з лідером України.

Рукотворний текст It’s My Life Бон Джові – знак захоплення жителями Одеси, які допомагають підготувати місто до оборони під культову пісню.

Подарунок був оформлений особисто Бон Джові – він навіть оформив його в рамочку, а Кріс передав у руки Зеленському.

– Пісня послужила натхненням для багатьох одеситів, коли вони готувалися до вторгнення росіян, – заявив Крісті.

Це не перший подарунок від музикантів лідерам України – у квітні український письменник і співак Жадан подарував Залужному свою книгу. З емоцій головнокомандувача ЗСУ стало зрозуміло, що він дуже радий такому презенту.

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Теги
Bon Jovi Війна в Україні Володимир Зеленський
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