Станом на середу, 19 липня, в Україні дещо здорожчали всі види пального, окрім автогазу.

Так, літр преміального бензину А-95+ сьогодні продають за середньою ціною у 50,19 грн за літр. Це більше на 15 копійок в порівнянні з попередньою добою.

Додав у ціні і бензин марки А-95 – тепер він коштує до 48,02 грн за літр, що більше на 12 копійок.

Літр бензину марки А-92 можна придбати за ціною 45,67 грн/л, що на 30 копійок дорожче, ніж 18 липня.

Вартість дизельного пального додала ще 15 копійок і становить 47,04 грн/л.

Автогаз, як і раніше, в середньому коштує 23,39 грн/л.

Вартість пального в мережах АЗС:

До речі, раніше експерт розповів, коли стабілізуються ціни на пальне.

Джерело: AutoRia