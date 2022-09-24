Принц Гаррі помирився із королівською родиною. Герцог Сассекський виконав бажання Єлизавети II, яка зовсім нещодавно померла.

– Королева любила Гаррі до кінця, а Гаррі любив її. Єлизавета II була мостом між Віндзором і Каліфорнією. Її найзаповітнішим бажанням було примирення Гаррі з королівською сім’єю, – заявив автор книг про королівську родину Роберт Гардман.

Причиною сварки стало рішення Гаррі та Меган Маркл відмовитися від королівських титулів у 2020 році. Після цього вони переїхали до Каліфорнії. Максимально холодними стосунки були у березні 2021 року, коли Гаррі та Меган в інтерв’ю розкритикували членів королівської родини.

Принц звинуватив свого батька у неправильному вихованні, а Меган розповіла про думки щодо суїциду.

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Втім, знову згуртувати королівську родину вдалося лише після смерті Єлизавети II у вересні. Тоді принци Вільям і Гаррі зі своїми дружинами разом вітали натовп біля Віндзорського замку.

Нагадаємо, що похорон Єлизавети II вже завершився. Під час панахиди у Вестмінстерському абатстві були присутні близько 500 лідерів та високопосадовців – серед них були й представники України. Відомо, що королеву поховали в Меморіальній каплиці короля Георга VI, там похований і принц Філіп.